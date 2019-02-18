الهجرة تسجل عودة 1087 نازحا الى مناطقهم في نينوى

2019/02/18 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستمر آلآف الاسر النازحة في مخيمات الوزارة جنوب الموصل بالعودة الى

ديارهم في مركز واقضية ونواحي وقرى محافظة نينوى .وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز ان "النازحين

يعودون وفقا لرغبتهم طوعيا دون اجبارهم على ترك المخيم قسريا " ،

مبينا ان نحو (1087) نازحا غادر خلال اليومين الماضيين مخيمات

الجدعة والحاج علي ومدرج المطار وحمام العليل عائدا الى مناطق

سكناهم الاصلية في مناطق (الشرقاط ، الحضر، بعاج ، تلعفر ، تل

عبطة ، محلبية ، بادوش ، القوش ، ربيعة ، زمار ، حميدات ، سنجار ،

القراج ، مخمور ، القيارة اضافة الى جانبي الموصل الايمن والايسر )

.واشارنوروز الى ان عودة العوائل النازحة مستمرة بالتنسيق

والتعاون مع الجهات الامنية في المحافظة والوزارات المعنية وتوفير

باصات لاعادتها الى مناطقها الاصلية فضلا عن توزيع سلات غذائية

بينها كمتاع للطريق .

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