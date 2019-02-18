فيديو.. العلوي يكشف أسرار العلاقة بين الصدر والقيادة السعودية ومتعجب من

2019/02/18 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ قال السياسي العراقي والنائب السابق حسن العلوي إن القيادة السعودية في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز كانت تفضل التعامل مع الشيعة العروبيين ممن لا يرتبطون بإيران وكان التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر يمثل هذا الخط في العراق.وأضاف العلوي في لقاء متلفز "قمت بإلقاء أربع محاضرات في معهد العبيكان حول التيار الصدري ما ساهم بتحسين صورته أمام القيادة السعودية، وإن الصدر إستكمل المباحثات مع السعوديين بإرسال نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي إلى مدينة جدة للتفاوض والتباحث".وأستغرب العلوي من "تضحية" الصدر بـالأعرجي، مشيراً إلى إن "بهاء الأعرجي كان يمثل (لولب) التيار الصدري".

في الدقائق الخمس الاحيرة من اللقاء في الفيديو المرفق حديث العلوي عن الصدر- السعودية

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