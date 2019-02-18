دجوكوفيتش يحتفظ بالصدارة وفيدرر يتراجع بالتصنيف العالمي للتنس

2019/02/18 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Reuters

Arnd Wiegmann

تراجع السويسري روجيه فيدرر إلى المركز السابع بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الصادر اليوم الاثنين.

وتبادل فيدرر مركزه السادس مع الياباني كي نيشيكوري، الذي وصل إلى نصف نهائي دورة روتردام الهولندية، فتراجع الأول للمرتبة السابعة، فيما تقدم الثاني ليصبح سادسا.واحتفظ الصربي نوفاك دجوكوفيتش بصدارة التصنيف، أمام الإسباني رافايل نادال والألماني ألكسندر زفيريف.وفي أفضل تصنيف في مسيرته تقدم الروسي دانييل مدفيديف البالغ 23 عاما مرتبة واحتل المركز 15 بوصوله لنصف نهائي دورة روتردام الهولندية.ولم تشهد المراكز العشرة الأولى أي تغييرات باستثناء تبادل المراكز بين فيدرر ونيشيكوري. فيما يلي المراكز العشرة الأولى بالتصنيف: 1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 10.955 نقطة2- الإسباني رافاييل نادال 8.320 نقطة3- الألماني ألكسندر زفيريف 6.475 نقطة4- الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو 5.060 نقطة5- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 4.595 نقطة6- الياباني كي نيشيكوري 4.190 نقطة7- السويسري روجيه فيدرير 4.100 نقطة8- النمساوي دومينيك ثيم 3.800 نقطة9- الأمريكي جون إيسنر 3.225 نقطة10- الكرواتي مارين سيليتش 3.140 نقطة.المصدر: وكالات

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