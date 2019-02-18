«نادي الأمهات».. الطريق نحو رحلة أمومة واعية

2019/02/18 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت ريم الصابوني مؤسسة مشروع نادي الأمهات إن الفكرة تهدف إلى دعم السيدات في رحلة الأمومة.

وأكدت أن كل العاملات في النادي هن من الأمهات.



كما أشارت إلى أن الافتتاح قد تم في عيد الأم في مارس/آذار عام 2018.

وأوضحت ريم الصابوني تفاصيل الفكرة بقولها “لقد واجهت العديد من المشاكل في رحلة الأمومة وأدركت أنه لو كان هناك من يساعدني ويرشدني خلال هذه الرحلة ويدعمني نفسيا لكان الوضع أفضل”.

وأضافت أن المجتمع الشرقي يحمل الأم مشاكل الأطفال، مشيرة إلى أن هذا الجيل من الأبناء يتطلب سبلا مختلفة للتعامل معه.

وتعتمد ريم الصابوني في هذه المبادرة منذ نشأتها على التمويل الذاتي.

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