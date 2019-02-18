فيديو| تفاصيل تحرير 14 تونسيا في مدينة الزاوية الليبية

2019/02/18 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مراسلتنا من تونس، نجلاء بوخريص، إن السلطات الليبية تمكنت من الإفراج عن 14 مواطناً تونسيا، تم اختطافهم من قبل مسلحين بمدينة الزاوية الليبية في 14 من فبراير/شباط الجاري، مشيرة إلى إنه خلال الساعات القليلة القادمة، سيتم تسليمهم إلى ذويهم في تونس.

وأضافت مراسلتنا، أن الخاطفين كانوا يعتزمون مقايضة الرهائن بسجين ليبي في تونس متورط في قضية ترويج مخدرات.

ويعمل أغلب الرهائن التونسيين المحررين بمصفاة نفط في مدينة الزاوية الليبية، وتم احتجازهم في مكان مجهول.

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