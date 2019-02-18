نائب يكشف حقيقة استحداث وزارة جديدة يتولاها الفياض

وأضاف، أن "الحديث عن استحداث وزارة أمنية جديدة يتولاها الفياض كان مجرد فكرة ولم يتم طرحها بشكل جدي خلال الاجتماع الأخير بين الفتح وسائرون.
وأشار النائب إلى، ان "اللجنة المشتركة من الفتح وسائرون تتداول حاليا العديد من الأسماء المطروحة لتولي حقيبة الداخلية، من أجل التوصل لاتفاق حول المرشحين لهذا المنصب"، فيما لم يكشف الفايز عن الأسماء المطروحة لحقيبة الداخلية.
وكانت مصادر أفادت في وقت سابق، ان الاجتماعات الأخيرة بين تحالفي الفتح وسائرون توصلت إلى اتفاق بشأن استحداث وزارة أمنية جديدة تضم مستشارية الأمن الوطني وجهاز المخابرات يتولاها الفياض مقابل تخليه عن الترشح لحقيبة الداخلية.
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