2019/02/18 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، اليوم الاثنين، ان الانباء التي تتحدث عن ان تحالفه و سائرون توصلوا إلى اتفاق بشأن استحداث وزارة أمنية يتولاها مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، وذلك من أجل حل عقدة وزارة الداخلية في حكومة عبد المهدي غير صحيحة.وذكر الفايز، في تصريحات صحفية، إنه "يرجح حسم ملف الوزارات الشاغرة مع بداية الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب"، نافيا توصل تحالفي الفتح وسائرون إلى اتفاق بشأن استحداث وزارة أمنية يتولاها مستشار الأمن الوطني فالح الفياض.

وأضاف، أن "الحديث عن استحداث وزارة أمنية جديدة يتولاها الفياض كان مجرد فكرة ولم يتم طرحها بشكل جدي خلال الاجتماع الأخير بين الفتح وسائرون.

وأشار النائب إلى، ان "اللجنة المشتركة من الفتح وسائرون تتداول حاليا العديد من الأسماء المطروحة لتولي حقيبة الداخلية، من أجل التوصل لاتفاق حول المرشحين لهذا المنصب"، فيما لم يكشف الفايز عن الأسماء المطروحة لحقيبة الداخلية.

وكانت مصادر أفادت في وقت سابق، ان الاجتماعات الأخيرة بين تحالفي الفتح وسائرون توصلت إلى اتفاق بشأن استحداث وزارة أمنية جديدة تضم مستشارية الأمن الوطني وجهاز المخابرات يتولاها الفياض مقابل تخليه عن الترشح لحقيبة الداخلية.



انتهى/ ع

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف حقيقة استحداث وزارة جديدة يتولاها الفياض) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف حقيقة استحداث وزارة جديدة يتولاها الفياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).