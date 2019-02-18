للمرة الأولى... توحيد الرسوم الجمركية بين بغداد وأربيل

2019/02/18 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الجمارك العامة في إقليم كردستان، عن الاتفاق لأول مرة بتاريخ العراق، على توحيد الرسوم الجمركية في عموم البلاد.وقال مدير الجمارك، سامال عبد الرحمن في مؤتمر صحافي، إن "الاتفاق على توحيد الرسوم هو أحد الإيجابيات في التفاهمات بين الحكومتين، الاتحادية والإقليم".

وكانت حكومة كردستان العراق تفرض، بشكل مستقل، رسوماً جمركية على البضائع المستوردة من خارج البلاد، وتحتفظ لنفسها بتلك الأموال، وهو ما تعترض عليه بغداد منذ سنوات طويلة وتعتبره غير قانوني.

فيما كانت بغداد تحصل رسوماً جمركية خاصة بها، من البضائع القادمة من الإقليم، وهي في الغالب بضائع وسلع قادمة من تركيا.

وأضاف عبد الرحمن، أن "التعرفة الجمركية المتبعة سابقا، كانت معقدة"، لافتاً أن "هذه هي المرة الأولى في تاريخ العراق التي يتم فيها تبني تعرفة جمركية موحدة لعموم العراق والإقليم".

وتابع، "نسعى لاستكمال كل الاحتياجات الأخرى في هذا الملف، مع هيئة الجمارك العراقية".

وأكد مدير جمارك الاقليم، "السعي لعدم تأثير الرسوم على الأسواق ودخل الفرد، كما تم مع الحكومة الاتحادية على ألا تكون الرسوم المحصلة عالية".



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