وجبة جديدة باسماء المشمولين بقانون السجناء السياسيين في ذي قار

2019/02/18 | 14:14

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت مؤسسة السجناء السياسيين شمول وجبة جديدة من محافظة ذي قار ضمن قانون المؤسسة .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مؤسسة السجناء السياسيين شمول وجبة جديدة من محافظة ذي قار ضمن قانون المؤسسة .

اياد فاروق عبد برزان خليل لطيف فرهود حمود مرار جبيرحورا صادق كاظم رائد شريف رضا سميرة عبد الزراق عزيز حمدان رسنغانم غضبان صيوان محمد حسين عزيز هاني خضير فهد كاظم

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