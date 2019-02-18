البرلمان البريطاني يطالب بتنظيم شامل لـ”فيسبوك” للسيطرة على البيانات

2019/02/18 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..كشفت تقارير عالمية صادرة اليوم أن فيس بوك لا يمكن الوثوق به للسيطرة على التعامل مع البيانات الخاصة به، وأن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج “مخادع”.وذكرت التقارير ان ” الشركة رفضت بشكل روتيني تأكيدات اللجنة بأن الوثائق المسربة تكشف عن مشكلات واسعة النطاق، وزعمت أن الوثائق تغطي فقط شريحة صغيرة من الوقت، وأنها تفتقر […]

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