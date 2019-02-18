2019/02/18 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاثنين، عودة 1087 نازحاً خلال اليومين الماضيين من مخيمات الوزارة جنوب الموصل الى ديارهم في مركز وأقضية ونواحي وقرى محافظة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألف نازح يعود إلى نينوى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألف نازح يعود إلى نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).