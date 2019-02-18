تصديق اعترافات عصابة تلاعبت بتاريخ صلاحية الأدوية لبيعها في بغداد

2019/02/18 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية، اليوم الأثنين، على اعترافات عصابة تعمل على تغيير تاريخ صلاحية الأدوية والمتاجرة بها في العاصمة بغداد.

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