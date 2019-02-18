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النزاهة : احالة 11 وزيراً ومن بدرجته الى القضاء

العراق

النزاهة : احالة 11 وزيراً ومن بدرجته الى القضاء

الاثنين 18 فبراير 2019 - 14:13

هيئة النزاهة

كشف رئيس هيئة النزاهة، القاضي عزت توفيق جعفر، اليوم الاثنين، عن احالة 11 وزيراً ومن بدرجته الى القضاء خلال عام 2018.

وقال جعفر خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن تقرير الهيأة السنويِّ لعام 2018، إن "الهيئة تعلن عن إحالة (3070) مُتَّهماً إلى القضاء خلال العام الماضي".واوضح أنه "عدد الوزراء ومن بدرجتهم الذين تمَّت إحالتهم إلى القضاء خلال العام الماضي، بلغ (11) وزيراً ومن بدرجته، صدر بحقهم (22) قراراً بالاحالة، و(156) من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ، صدر بحقهم (224) قراراٌ بالإحالة".انتهى .



م ك

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