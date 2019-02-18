2019/02/18 | 14:20

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القبض على مغتصب طفلة في الموصل

العراقامن

القبض على مغتصب طفلة في الموصل

الاثنين 18 فبراير 2019 - 14:11

القبض على مغتصب طفلة في الموصل

اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن ، عن القبض على متهم قام بإرتكاب جريمة إغتصاب بحق طفلة.

وقال معن في بيان له، ان "مديرية شرطة أم الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى وبعد تشكيل فريق عمل ومتابعة مستمرة بإشراف قائد الشرطة القت القبض على متهم قام بإرتكاب جريمة إغتصاب بحق طفلة بريئة بعمر الزهور.

واضاف، انه "تم تدوين أقواله بالإعتراف إبتدائياً وقضآئياً وتم توقيفه وفق المادة ( ٣٩٣ ق ع ) وإتخاذ الإجراءات القآنونية بحقه ليتم إحالته الى محكمة الجنايات لينال جزآئه العادل، حيث تم القبض عليه في منطقة حي ( الرسالة ) في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

انتهى ..



م ف

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