تراجع مبيعات السيارات في الصين للشهر السابع على التوالي

2019/02/18 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: هبطت مبيعات السيارات في الصين في يناير الماضي للشهر السابع على التوالي، وذلك بنحو 15.8% على أساس سنوي.





وأظهرت البيانات الصادرة عن الرابطة الصينية لمصنعي السيارات، اليوم الاثنين، أن مبيعات السيارات في الصين انخفضت عند مستوى 2.37 مليون سيارة في يناير الماضي، مقابل انخفاض نسبته 13% في ديسمبر السابق له، بحسب وكالة رويترز.





وتعاني الصين من تباطؤ اقتصادي بوجه عام، الأمر الذي أثر بالتبعية على سوقها للسيارات الأكبر في العالم، وفي 2018 نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بأبطأ وتيرة في 28 عاماً.





وتابعت البيانات أن مبيعات السيارات التي تستخدم الطاقة الجديدة تواصل النمو حيث زادت في الشهر الماضي بنسبة 140% على أساس سنوي عند مستوى 95.7 ألف سيارة.





وبحلول الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليوان أمام الدولار بنحو 0.09% إلى 6.7672 يوان.





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