ترامب يتسلم نتائج تحقيقات التهديدات الأمنية لواردات السيارات

2019/02/18 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتائج التحقيقات بشأن آثر واردات السيارات على الأمن الوطني، الأمر الذي قد يؤدي إلى تطبيق الولايات المتحدة مزيد من التعريفات على المركبات.





وكانت وزارة التجارة الأمريكية بدأت التحقيقات في مايو الماضي وفقاً للبند 232 بقانون التوسعات التجارية، وهي نفس الأحكام والإدارة التي تم الاستعانة بها في العام الماضي لتطبيق التعريفات على واردات الصلب والألمونيوم بنسبة 25% و10% على الترتيب.





وفي العام الماضي هدد الرئيس الأمريكي بتحصيل ما يصل إلى 25% تعريفات جمركية على السيارات الأجنبية الصنع.





كما حذرت شركات وحكومات من أوروبا إلى آسيا ترامب من أن التعريفات الجمركية على واردات السيارات ستضر بالاقتصاد الأمريكي وتعطل صناعة السيارات العالمية

وأمام ترامب 90 يوماً يقرر خلالها كيف سيتصرف حيال تلك الأدلة.





وفي نهاية الأسبوع الماضي حذر بنك "جي.بي.مورجان" المستثمرين بضرورة الاستعداد لتطبيق جولة جديدة من التعريفات الجمركية على السيارات قبل حلول الصيف.





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