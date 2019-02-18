2019/02/18 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف الفتح سعد شاكر عزيز، اليوم الاثنين، ان "اميركا تسعى لانشاء جيل جديد يحمل الفكر الارهابي من خلال دس السم في المناطق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: اميركا لا تريد ان يستقر الوضع في العراق خصوصا بعد انتهاء مرحلة "داعش") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: اميركا لا تريد ان يستقر الوضع في العراق خصوصا بعد انتهاء مرحلة "داعش") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).