المنافذ الحدودية تعقد ورشة عمل عن برنامج مراقبة الحاويات التجارية

2019/02/18 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأثنين، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة البرنامج العالمي لمراقبة الحاويات CCP المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ورشة العمل الخاص ببرنامج مراقبة

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