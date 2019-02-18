2019/02/18 | 14:51

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النفط تشرع باضافة منظومة وقود الغاز للسيارات

تقارير الغدير

النفط تشرع باضافة منظومة وقود الغاز للسيارات

الاثنين 18 فبراير 2019 - 14:38

النفط تشرع باضافة منظومة وقود الغاز للسيارات .

تقرير ..



جلال الحلفي - النجف الاشرف

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