2019/02/18 | 14:51

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الكمارك تنشر قائمة بالمواد الممنوع دخولها وخروجها من العراق

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الكمارك تنشر قائمة بالمواد الممنوع دخولها وخروجها من العراق

الاثنين 18 فبراير 2019 - 14:31

كتاب هيئة الكمارك

اعلنت هيئة الكمارك ، اليوم الاثنين، انها نشرت قائمة بالمواد الممنوعة من دخولها وخروجها من العراق، اضافة الى المبالغ المستحصلة من الطرود.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت "الغدير نسخة منه انها "نشرت ارشادات بشأن الطرود البريدية والتي بينت فيها بانه يتم استيفاء اجور كشف عن الطرد البريدي الواحد مبلغ خمسة الاف دينار، ويتم استيفاء 10 الاف دينار رسم طابع".



واضافت الهيئة انه "يمنع دخول او خروج الادوية البشرية"، مبينة انه "يمنع ايضا دخول وخروج عدد من المواد ومنها الالعاب النارية والملابس العسكرية والادوات الجارحة والعملة بكافة انواعها وكافة انواع ادوات التصوير".



وتابعت الهيئة انه "تم ايضامنع المواد المتعلقة بالحجر النباتي ومنها نبات القطن بأنواعه ونبات الحنة وعسل النحل مع الاقراص الشمعية والتبغ المعسل والشاي الايراني والسكائر التي لا تحمل تحذير باللغة العربية".



انتهى .



م ك

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