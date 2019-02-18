الاتحاد الوطني: لن نحضر جلسة البرلمان اذا لم يوافق الديمقراطي على شرطنا

2019/02/18 | 14:51

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بغداد:سومر نيوز

قال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، انه "حتى لا يعلن الديمقراطي الكردستاني عن الاتفاقية ...

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