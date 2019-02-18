ما قصة هذا الكفيف الذي عينته وزارة التعليم؟

2019/02/18 | 14:51

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بغداد :سومر نيوز

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، بتعيين الكفيف احمد جواد كاظم المتخرج الأول على كل...

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