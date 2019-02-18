إصدار (133803) بطاقات كي كارد للاسر المشمولة براتب الاعانة

2019/02/18 | 14:51

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بغداد – عراق برس- 18 شباط / فبراير: اعلنت هيئة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل اصدار (133803) بطاقات ذكية (كي كارد) للاسر المشمولة في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان براتب الإعانة الإجتماعية ضمن الوجبتين الجديدتين (الثالثة والرابعة) اللتين أعلنت عنهما الوزارة في وقت سابق بالتعاون مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد).





ولفت مدير عام دائرة تكنولوجيا المعلومات في هيئة الحماية الاجتماعية المهندس جمال عبد الرسول ، ان ” ملاكات الهيئة وخلال مدة زمنية قياسية استطاعت مدة اكمال اجراءات الشمول وتدقيق بيانات الأسر المشمولة تمهيداً لمنحهم راتب الإعانة الاجتماعية وفق قانون هيئة الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة ٢٠١٤”، مشيداً بـ” جهود ملاكات اقسام الحماية وما يبذلونه من عمل خدمة لشريحة الفقراء وترجمة التوجيهات القاضية بحسم ملف الشمول وعلى المواطنين الى الاتصال برقم الخط الساخن (1018) في حال وجود استفسار او شكوى ليتسنى لها القيام باللازم”.



انتهى اح

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