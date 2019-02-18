المؤبد لإرهابيين اثنين يحوزان 37 كغم من المواد المتفجرة

2019/02/18 | 14:51

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بغداد – عراق برس- 18 شباط / فبراير: أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة / الاتحادية ، الاثنين ، حكما بالسجن المؤبد بحق مدانين اثنين بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي ضبطت بحوزتهما مواد متفجرة.

وتابع بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “المدانين القي القبض عليهما من قبل الاجهزة الامنية وضبطت بحوزتهم مواد متفجرة مخلوطة مع سماد اليوريا تزن 37 كغم معدة استهداف المواطنين”مشيرا الى، ان “المدانين اعترفا في مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي بانتمائهما لتنظيم داعش الارهابي وان المواد كانت معدة لاستهداف المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وان الحكم صدر وفقاً لاحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب”.



انتهى اح

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