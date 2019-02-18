2019/02/18 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السيد قائد الثورة : العدو غیر قادر علی إلحاق الضرر بايران

العالم الاسلامي ايران

السيد قائد الثورة : العدو غیر قادر علی إلحاق الضرر بايران

الاثنين 18 فبراير 2019 - 14:43

السيد قائد الثورة : العدو غیر قادر علی إلحاق الضرر بايران

عدّ سماحة قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی، إنّ الشعب الایرانی سجّل منجزاً عظیماً، فی الحادی عشر من شباط، مبينا ، ان " العدو غیر قادر علی إلحاق الضرر بشعب متواجد فی الساحة".

وقال سماحته خلال إستقباله الألاف من أهالی محافظة آذربایجان الشرقیة ، ان "الحضور الجماهیری فی هذه المسیرات إنجاز عظیم، وأنّ الأعداء یكتمون هذه المشاركة الملیونیة والحشود التی نزلت الی الشوارع، لكنهم فی نفس الوقت یعون تماماً مغزی ذلك ویعرفون بجدارة أنّ الشعب الذی یتواجد فی الساحات بهذه الطریقة لا یمكن الحاق الضرر به".

وتطرق سماحته الی، الشباب الذی قدموا أرواحهم فی سبیل أمن البلاد، وقال، إنّ "هذه الأحداث یجب أن تنبهنا بأنّ الأمن له أثمان ویتطلب اُموراً، مشيرا الى "من ینعمون بالأمن السائد علی البلاد ویمارسون أعمالهم وریاضتهم وماشابهها من نشاطات شخصیة وینكرون فی نفس الوقت هذا الجمیل، مفهماً إیّاهم بأنّ الطریق الی الأمان هو ذلك الذی شاهدتموه متسماً بالتضحیة، موصیاً ایاهم بعدم نسیان ذلك".

وأوصی سماحته المسؤولین بـ "الفصل بین الصدیق والعدو و عدم الإنخداع مؤكداً لهم أن العدو أحیاناً یكشر عن أنیابه وأحیاناً یوجه لكمة وأحیاناً یتظاهر بالبسمة، واصفاً جمیع هذه الأسالیب بأنها واحدة وأنّ هذه البسمة یختفی وراءها عداء".

وأضاف، إنّ "عداء الأمریكیین جاهر والاوروبیون الیوم ینتهجون الخدعة داعیاً المسؤولین الی الإنتباه وعدم الإنخداع ، مشيرا الى ، ان "دیون الحكومة الامریكیة والكآبة التی عمّت شعب وشباب هذا البلد والحالة التی تمرّ بها فی سوریا وأفغانستان والعراق، ادت الى غضب الشخصیات الحكومیة الامریكیة".

ووصف السيد قائد الثورة، العقلية الامريكية الحاكمة، بانها "ضعیفة العقل أو الحمقاء وان توظیفها لكل وسیلة وترتیبها لاقامة مؤتمر وارسو الذی لم یؤد الي نتیجة".

وعدّ القائد، ان "هذه الإجراءات برهانا علی ضعف العدو ، داعیاً مسؤولی البلاد الی عدم التأثُّر معرباً عن قناعته بأنّ هؤلاء الیوم عاجزون عن إرتكاب أیة حماقة ".

انتهی ..



م ف

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد قائد الثورة : العدو غیر قادر علی إلحاق الضرر بايران) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد قائد الثورة : العدو غیر قادر علی إلحاق الضرر بايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).