تركيا تخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدعم الاقتصاد

2019/02/18 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلن البنك المركزي في تركيا تغيير قواعد متطلبات الاحتياطي، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو الائتمان وسط إشارات حول تباطؤ النمو الاقتصادي.





وأظهر بيان صادر عن البنك المركزي التركي خلال عطلة الأسبوع الماضي، أنه خفض معدل متطلبات احتياطي البنوك بالليرة التركية بمقدار 100 نقطة أساس للودائع التي يحل موعد سدادها في فترة زمنية تصل إلى عام.





وأوضح البيان كذلك أنه تم خفض نسبة متطلبات احتياطي الليرة التركية للخصوم الأخرى بآجال سداد تصل إلى وتتضمن 3 سنوات بنفس الوتيرة (100 نقطة أساس).





وبالنسبة لكافة الخصوم الأخرى الخاضعة لمتطلبات الاحتياطي، فإنها شهدت خفضاً قدره 50 نقطة أساس، وفقاً للبيان.





وبحسب البيان، فإنه تم زيادة الحد الأعلى لحيازة البنوك من متطلبات الاحتياطي في هيئة ذهب لتصبح 10% بدلاً من 5% سابقة.





وتأتي هذه الخطوات بعد الضغوط التي يعاني منها اقتصاد تركيا في العام الماضي على خلفية الخسائر الحادة التي سجلتها الليرة التركية آنذاك.





ومن المقرر أن يتم الإفصاح رسمياً عن بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا عن الربع الرابع من 2018 يوم 11 مارس المقبل وسط توقعات بتسجيل انكماش اقتصادي.





وبحلول الساعة 11:16 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% لتصعد الورقة الخضراء إلى 5.2933 ليرة.





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