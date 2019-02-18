الكشف عن مئات الإصابات بمرض “حكة السبع سنوات” في الموصل

2019/02/18 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف النائب عن محافظة نينوى، اليوم الاثنين، شيروان دوبرداني، عن انتشار مرض حكة السبع سنوات او ما يعرف باسمه الشائع بـ”الجرب”، وذلك خلال زيارته دائرة صحة نينوى في الجانب الأيمن لمدينة الموصل”.وذكر الدوبرداني، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (18 شباط 2019)، أن “القطاع الصحي في الجانب الايمن في مدينة […]

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