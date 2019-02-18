شنيشل ينتقد أرضية الملاعب في تعثر فريقه نفط الوسط

2019/02/18 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد راضي شنيشل، المدير الفني لنفط الوسط، أن بعض الملاعب تنسف العمل الفني للمدربين، نظراً لسوء الأرضية، مما يجبر اللاعبين على اللجوء للكرات الطويلة.وقال شنيشل في تصريح صحفي “أكملنا تحضيراتنا لمواجهة أربيل غداً الثلاثاء” في إطار الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري.وأضاف مدرب نفط الوسط “نشعر بالقلق تجاه الجو الممطر وأرضية ملعب فرانسو […]

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