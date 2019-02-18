الهلال والنصر والفيصلي يقتسمون جوائز الأفضل بالجولة الـ20

2019/02/18 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن جوائز الأفضل بالجولة الـ20، والتي سيطر عليها الفيصلي والنصر والهلال.

البرازيلي شاموسكا؛ المدير الفني للفيصلي، حصل على جائزة أفضل مدرب بعد الريمونتادا الرائعة التي قام بها فريقه أمام الاتفاق.

الفيصلي كان متأخرًا حتى الدقيقة 86 بثلاثية مقابل هدف وحيد، وخلال 12 دقيقة، تمكنت كتيبة شاموسكا من تسجيل ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 87 و95 و99، ليخرج منتصرًا بنتيجة 4-3.



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بينما حصل المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ لاعب النصر، على جائزة أفضل لاعب، بعد قيادته للعالمي للفوز في الكلاسيكو أمام الأهلي بثنائية مقابل هدف وحيد.

المغربي سجل هدفي العالمي في المباراة، ليحصل للمرة الثانية على لقب الأفضل بعد حصوله عليه من قبل بالجولة الـ13.

أما جائزة أفضل جمهور فذهبت للهلال، للمرة الخامسة بعد حصوله عليها من قبل بالجولات 8 و9 و12 و18.

ويعد جمهور الزعيم ثاني أكثر جمهور حصولًا على الجائزة بعد جمهور اتحاد جدة، الذي حصد اللقب سبع مرات من قبل خلال الموسم الجاري.

مبرووگ للفائزين بجوائز الأفضلية في الجولة الـ20 من #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان ..👏1️⃣ أفضل مدرب: شاموسكا🇧🇷 - @AlFaisaly2️⃣ أفضل لاعب: عبدالرزاق حمدالله🇲🇦 - @AlNassrFC3️⃣ الجمهور المثالي: جمهور فريق@Alhilal_FChttps://t.co/qa7LsHKuPe pic.twitter.com/XxHJe9SkFb— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٨ فبراير ٢٠١٩يذكر أن قيمة جائزتي أفضل مدرب وأفضل لاعب تقدر بعشرة آلاف ريال سعودي لكل منهما، بينما يحصل الجمهور الأفضل على درع تذكاري.سالا ترك أثرًا طيبًا في كل الجماهير، وداعًا.😰 pic.twitter.com/k1kDdFxD2q— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٧ فبراير ٢٠١٩

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