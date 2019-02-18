النزاهة تؤكد إحالة 3070 متهما إلى القضاء منهم 11 وزير

وفي سياق آخر، قال القاضي جعفر خلال المؤتمر، إن "عدد المشاريع المتلكئة التي فتحت فيها قضايا جزائية بلغ (644) مشروعا، بلغت أقيامها (5,486,303,401,793) ترليونات دينار عراقي، و(6,546,142,288) مليارات دولار أمريكي".
وأضاف أن المبالغ التي تم ضبطها في تلك العمليات بلغت (1,610,966,817) مليار دينار عراقي، و(133,400) دولار أميركي.
وتابع جعفر، أن "56 حكما بالإدانة صدر بحق 45 من الوزراء والدرجات الخاصة والمديرين العامين خلال 2018".
وكشف، عن "أحكام الإدانة الصادرة بحق الوزراء ومن بدرجتهم عام 2018، مؤكدا إدانة أربعة وزراء صدرت بحقِّهم سبعة أحكام بالإدانة".
واوضح رئيس هيئة النزاهة، أن "عدد المديرين العامين والدرجات الخاصة الذين صدرت بحقهم أحكام بالإدانة بلغ (41) مداناً صدرت بحقهم (49) حكما".
انتهى/ ع
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