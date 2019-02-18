النزاهة تؤكد إحالة 3070 متهما إلى القضاء منهم 11 وزير

2019/02/18 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي عزت توفيق جعفر، اليوم الاثنين، عن إحالة 3070 متهما إلى القضاء خلال العام الماضي.وقال القاضي جعفر، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن تقرير الهيئة السنوي لعام 2018 إلى، أن "عدد الوزراء ومن بدرجتهم الذين تمت إحالتهم إلى القضاء خلال عام 2018 بلغ 11 وزيرا ومن بدرجته، صدر بحقهم (22) قرارا بالاحالة، و(156) من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ، صدر بحقهم (224) قرارا بالإحالة".

وفي سياق آخر، قال القاضي جعفر خلال المؤتمر، إن "عدد المشاريع المتلكئة التي فتحت فيها قضايا جزائية بلغ (644) مشروعا، بلغت أقيامها (5,486,303,401,793) ترليونات دينار عراقي، و(6,546,142,288) مليارات دولار أمريكي".

وأضاف أن المبالغ التي تم ضبطها في تلك العمليات بلغت (1,610,966,817) مليار دينار عراقي، و(133,400) دولار أميركي.

وتابع جعفر، أن "56 حكما بالإدانة صدر بحق 45 من الوزراء والدرجات الخاصة والمديرين العامين خلال 2018".

وكشف، عن "أحكام الإدانة الصادرة بحق الوزراء ومن بدرجتهم عام 2018، مؤكدا إدانة أربعة وزراء صدرت بحقِّهم سبعة أحكام بالإدانة".

واوضح رئيس هيئة النزاهة، أن "عدد المديرين العامين والدرجات الخاصة الذين صدرت بحقهم أحكام بالإدانة بلغ (41) مداناً صدرت بحقهم (49) حكما".



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