واشنطن تؤكد: سنواصل دعم السعودية في اليمن

2019/02/18 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول عسكرى أمريكى، أن القوات الأمريكية ستواصل مساندة التحالف السعودي فى اليمن، رغم تداعيات قضية مقتل الصحفى جمال خاشقجى وضغوط الكونجرس لوقف هذا التعاون.وقال نائب مدير القيادة الوسطى للجيش الأمريكى، "نواصل تقديم الدعم للتحالف بقيادة السعودية، وبشكل خاص مساعدته فى الاستهداف الدقيق وتقليل خطر وقوع خسائر مدنية.

، وأضاف على هامش مشاركته فى معرض "آيدكس" الدفاعى فى أبو ظبى، "نواصل التركيز على هزيمة القاعدة وتنظيم داعش، ولا نزال على أتم الجهوز للقيام بما يلزم فى هذا الصدد".

وتقدم القوات الأمريكية دعما للتحالف السعودي منذ 2015 ، فى الحرب ضد انصار الله الحوثي في اليمن.



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