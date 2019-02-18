2019/02/18 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الجمارك، الاثنين، عن الضوابط الجديدة للتصريح عن الأموال عند إدخالها وإخراجها عبر الحدود العراقية والصادرة من البنك المركزي العراقي/ مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقالت الهيئة في بيان، انه “أستناداً الى أحكام الفقرة أحكام الفقرة ( رابعاً – المادة 7 ) وأحكام المادتين 34 و 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل […]

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