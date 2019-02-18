2019/02/18 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدم تلقي تطمينات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم الاتحاد الوطني لرووداو: لن نشارك في جلسة برلمان كوردستان ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث باسم الاتحاد الوطني لرووداو: لن نشارك في جلسة برلمان كوردستان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).