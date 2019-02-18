2019/02/18 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الحشد الشعبي : المباشرة بعمليات مسح وتطهير لمعسكر جابر في قضاء تلكيف بنينوى

18/02/2019 14:44:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، عن المباشرة بعمليات مسح وتطهير لمعسكر جابر في قضاء تلكيف بنينوى.

وذكر بيان لاعلام الحشد تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "مفرزة من مديرية مكافحة المتفجرات ضمن قاطع عمليات نينوى للحشد الشعبي باشرت، بأعمال مسح وتطهير لمعسكر جابر في قضاء تلكيف بمحافظة نينوى".

واضاف ان "عمليات المسح شملت رفع المخلفات الحربية والمتفجرات والتطهير مستمر حتى إكمال تنظيف المعسكر".

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