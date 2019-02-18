السيستاني يجيب على سؤال بشان عدم ورود نص ديني يقضي بفرض الحجاب على المرأة

2019/02/18 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أجاب المرجع الديني السيد علي السيستاني، الإثنين، 18 شباط، 2019، على سؤال وجه الى المكتب بشأن فريضة الحجاب على المرأة.

وتضمن السؤال المقدم الى مكتب السيستاني: "أنا مقتنع بان حجاب المرأة هو واجب شرعي ولكن بعض الاصدقاء من يقول انها عبودية واهانة للمراة ولم يرد الحجاب في القرآن الكريم بدلالة على غطاء الرأس وانما ورد في معاني اخرى تختلف عن هذا المفهوم".

وحسب مكتب السيستاني فقد رد المرجع على السؤال قائلاً: "الحجاب فريضة شرعية ذكرت في القرآن الكريم (سورة النور : آية :31 و سورة الاحزاب: آية:59) و هو من بديهيات التاريخ الاسلامي حيث كانت نساء النبي (صلى الله عليه و اله) و سائر النساء المؤمنات يواظبن عليها، كما هو واضح لمن اطلع على سيرة المسلمين منذ العصر الاول، بل هي من الفرائض المشتركة بين الاديان الالهية، حتى انّ المجتمعات المسيحية كانت تراعي ذلك على العموم الى عصر قريب و لا تزال صور (مريم) (عليها السلام) عندهم متضمنة لحجابها".

وبين أن "الحكمة من فرضها ضمان العفاف في المجتمع بسلامة الاجواء الاجتماعية عن عناصر الاغراء من المرأة للرجل الاجنبي لان من شأن الاغراء ــ بحسب سنن الحياة ــ ان يكون لأجل جذب الرجل للعلامة الخاصة فاذا لم تجز تلك العلاقة كان من الطبيعي تحريم مظاهر الاغراء، فهذه الفريضة تقي المجتمع عن منافيات العفاف و أضرار العلائق غير المشروعة و قد علم ان المرأة بطبيعتها هي الأكثر تضرراً من الممارسات اللاأخلاقية و من المشهود في المجتمعات التي لا تتقيد بالحجاب ما يؤدي اليه عدم مراعاته من المفاسد الاخلاقية و بعد فالحجاب موافق لفطرة المرأة فانها جبلت على الحياء عن الظهور أمام الرجال الاجانب بمظهر الاغراء، و تشعر بالحزازة فيه".

وتابع أنه "على الانسان ان يلتفت الى مبادئ الامور و غاياتها و مضاعفاتها، و من يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً".

بغداد اليوم/ متابعة

أعلن مسؤول فرع قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في كَرميان، كمال كركوكي، الإثنين، 18 شباط، 2019، رغبة الحزب باختيار محافظ مستقل لكركوك في اشارة الى رفض الاتحاد الوطني تسنم المنصب من قبل احد مرشحيه.

وقال كركوكي في تصريح صحفي

بغداد اليوم - متابعة

أكد السياسي العراقي، حسن العلوي، الاثنين (18 شباط 2019)، ان العلاقة الطيبة بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والقيادة السعودية جاءت لكونه غير مرتبط بايران ، فيما اشار النائب السابق عن القائمة العراقية الى انه كان مستشاراً للقيا

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر قضائي، الاثنين 18 شباط 2019، آخر التطورات المتعلقة بقضيتي الروائي المغدور علاء مشذوب، وقائد فرقة العباس القتالية المعتقل اوس الخفاجي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قضية مشذوب ما زالت قيد التحقيق ولم يتم القب

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