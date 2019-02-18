توقعات بنشوب حرب بين باكستان والهند على خلفية التوتر بينهما

2019/02/18 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون، اليوم الإثنين، إن مسلحين شنوا هجوما على موقع أمني باكستاني في إقليم بلوخستان الغني بالموارد مما أسفر عن مقتل 4 من أفراد الأمن.

ويشن انفصاليون تمردا على مدى عشرات السنين ضد الحكومة في الإقليم الواقع في جنوب غرب البلاد الذي شهد تزايدا في الاستثمارات في مشروعات الطاقة والبنية التحتية من الصين ودول أخرى من بينها السعودية.

وجاء الهجوم الذي وقع، أمس الأحد، فيما وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان في بداية جولة في جنوب آسيا والصين وهي زيارة يخشى أن يخيم توتر العلاقات بين الهند وباكستان عليها.

وقال خان واصي وهو متحدث باسم قوات حرس الحدود لرويترز “أصيب الرجال الأربعة بطلقات نارية متعددة ولفظوا أنفاسهم على الفور”.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم لكنه يحمل بصمات انفصاليين طالما اشتكوا من حرمانهم من موارد الغاز والمعادن الغنية في بلوخستان.

واتهمت باكستان الهند بدعم الانفصاليين في بلوخستان وهو ما تنفيه نيودلهي.

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