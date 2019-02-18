مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد تزف خبير المتفجرات

2019/02/18 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزف مديرية مكافحة المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، خبير المتفجرات "حسين سلمان" اثناء محاولته تفكيك المتفجرات في معسكر جابر غرب الموصل.وقالت المديرية في بيان "نزف الشهيد احمد حسين سلمان سبهان البديري مسؤول محور مكافحة المتفجرات في قاطع عمليات نينوى للحشد الشعبي الذي استشهد اثناء عملية تفكيك المتفجرات في معسكر جابر ضمن قاطع قيادة عمليات ...

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