أمل اليربوع تدشن إصدارها الثاني “ولَك في قلبي كلام”بمعرض مسقط الدولي للكتاب في دورتة (٢٤)

2019/02/18 | 15:12

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المستقلة – مسقط – وليد الرمالي

سيشهد معرض مسقط الدولي للكتاب في دورتة ٢٤ لعام ٢٠١٩م تدشين الإصدار الثاني للإعلامية والكاتبة العمانية أمل اليربوع.



بعنوان “ولَك في قلبي كلاموقالت الكاتبة أمل اليربوع للعام الثاني علي التوالي أشارك بمعرض الدولي للكتاب في إصدار جديد يحمل طابعا مختلفا حيث تم إصدار سابقا كتاب بعنوان ويستفيق الرماد عبارة عن نصوص شعرية والإصدار الجديد هو رواية قصيرة لك في قلبي يسرد قصة فتاة تحكي بصمت و بخشوع مع احرفها الباكية حين احبت بصدق فتراءى لها هذا الحب ما بين الوسوسة وبين الاختلاف معتقدة بأن الحب سيتلاشى وأنها لن ترضخ لمشاعرها لقبول ذاك الحب بالرغم من قناعتها الا ان هناك شي ما يخبرها الا تنساب لسموم الحب فاكتفت فقط بالنظر من بعيد متناسية بأنها هي من عتقت ذاك الحب وعاشت في دهاليزة لم تجبر نفسها ان تتؤام مع الحب اختارت ذاك الطريق الذي لا يقيدها بشروط ،وأغلقت ذاك الباب ،ولان في قلبي لك كلام اقتبست ماذا سيحدث لاحقاهناك أبواب موصدة وقلوب قد حفرت باطن الأرض والصخر فقط لكي تتمسك بهذا الحب غير ان المفارقات كانت أقوى منا جميعا فاكتفينا بلوم بعض الي ان فقدنا تلك العاطفة المكنونة التي كنا نحارب لأجلها ولانك انت فقد ضعفت أمام كل إغراءات الحياة فتركت لي الجمل بما حمل.وتطرقت الكاتبة الي ان الأحاديث احيانا تكسر القلب وتجعلة يعلو وبرنو كأنة العاشق في ثوب جديد احييت فية الحياة وبدا يسترسل في مشاعرة معبرا عما بهوقالت الكاتبة انها في صدد الانتهاء من كتابها الثالث والذي سيحمل عنوان “وختامها مسك سجل حياتي ” ليدشن في العام المقبل باْذن الله

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