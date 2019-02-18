هذه هي الأخطار التي تسببها قلة النوم

2019/02/18 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف علماء أن عدد ساعات نوم الإنسان في الأسبوع تقل في المتوسط عن المطلوب ما بين 8-16 ساعة، ومع ذلك، لا يولي عدد كبير من الأشخاص أي اهتمام لهذا النقص ومدى خطورته على حياتهم.ويؤكد الأطباء أن لقلة النوم عواقب وخيمة على الصحة، بل وتشكّل خطراً على حياة الإنسان، ومن بين هذه المخاطر: – تلف […]

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