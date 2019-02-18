مؤتمر وارسو: “صدمة” لإيران أم “مؤامرة” للتطبيع مع إسرائيل؟

2019/02/18 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناولت صحف عربية مؤتمر وارسو للسلام في الشرق الأوسط الذي اختتم أعماله في العاصمة البولندية مؤخرا.وتباينت آراء المعلقين والكتاب العرب في

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