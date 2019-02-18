الجنائية تحكم بالمؤبد لإرهابيين اثنين بتهمة الانتماء لـ”داعش”

2019/02/18 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة / الاتحادية, الاثنين, حكما بالسجن المؤبد بحق مدانين اثنين بالانتماء لمجاميع “داعش” الإجرامية ضبطت بحوزتهم مواد متفجرة.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت وكالة / المعلومة /، نسخة منه, إن “المدانين القي القبض عليهما من قبل الاجهزة الامنية وضبطت بحوزتهم مواد متفجرة مخلوطة […]

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