سولسكاير يشبه سانشيز بعبوة الكاتشاب

2019/02/18 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولسكاير نجم فريقه التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي يعاني من تراجع حاد في مستواه، بعبوة "الكاتشاب". وعند سؤاله عن النجم التشيلي،

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