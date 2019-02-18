2019/02/18 | 15:22

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القبض على ثلاثة عناصر ضالعة بالاعتداء على الحرس الثوري

العالم الاسلامي ايران

القبض على ثلاثة عناصر ضالعة بالاعتداء على الحرس الثوري

الاثنين 18 فبراير 2019 - 14:54

الحرس الثوري الايراني

اعلنت قوات حرس الثورة الاسلامية في ايران ، اليوم الاثنين، عن اعتقال ثلاثة من العناصر الضالعة في الاعتداء الارهابي الاخير ضد الحرس الثوري الذي وقع في الطريق بين خاش وزاهدان بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران.

وذكر بيان صادر عن العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية، انه "وبفضل الله تعالى والمساعي الجهادية للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية ومتابعة خيوط الاعتداء الارهابي من قبل القوات الاستخبارية والعملانية لمقر "قدس" فقد تم مساء امس في اطار عمليات سريعة ومقتدرة كشف وتدمير عدد من الاوكار في سراوان وخاش التي كان يتواجد فيها بعض عناصر الجريمة الاخيرة وتم اعتقال الارهابيين المتواجدين فيها".



واضاف البيان، انه "تم في هذه العمليات الناجحة اعتقال 3 من الارهابيين وضبط 150 كغم من المتفجرات الجاهزة للتفجير و 600 كغم من المتفجرات قيد الاعداد وكميات من الاسلحة والاعتدة".واشار البيان الى ان "الارهابيين المعتقلين هم من قاموا بعمليات الاعداد والتوجيه والدعم لسيارة الانتحاري الذي ارتكب الجريمة الاخيرة في الطريق بين خاش وزاهدان”، مؤكدا أن “اجراءات الحرس الثوري متواصلة في متابعة الخيوط للثار بصورة كاملة وحتمية من النواة المركزية للزمرة التي ارتكبت هذه الجريمة وان المتوقع ان يتحقق هذا الامر سريعا بالتعاون من قبل الحكومة والجيش الباكستاني".انتهى .



م ك

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