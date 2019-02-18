2019/02/18 | 15:22

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نقيب المعلمين يلوح بأضراب مفتوح

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نقيب المعلمين يلوح بأضراب مفتوح

الاثنين 18 فبراير 2019 - 14:46

اضراب المعلمين

لوح نقيب المعلمين، عباس السوداني، اليوم الاثنين، بأضراب مفتوح للمعلمين في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم.

وقال السوداين في تصريح صحفي إن "النقابة بدأت بارسال مطالبها الى رئاسة الوزراء والبرلمان قبل 40 يوماً لكن عدم استجابة الحكومة دفع المعلمين الى الاعتصام".واوضح بالقول، "ننتظر رد الحكومة خلال الاسبوع الجاري، وفي حال لم تنفذ مطالبنا، فان الاعتصام سيكون مفتوحاً الى اشعار اخر حتى تنفذ جميع مطالبنا".وكانت نقابة المعلمين قد دعت الطلاب والتدريسيين إلى الإضراب العام عن الدوام الرسمي ليومي 17 و18 شباط الحالي للمطالبة بتعيين وزير كفوء للتربية وكذلك تنفيذ احتياجات المعلمين وصرف مخصصاتهم.انتهى .



م ك

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