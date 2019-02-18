سوق الاوراق المالية يسجل ارتفاعاً: زيادة بنسبة 0,27 لهذا اليوم

2019/02/18 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ارتفع مؤشر اسعار تداول سوق العراق للاوراق المالية، الاثنين، في جلسته اليوم، بنسبة 0,27، مغلقاً جلسته على 496.48.وذكر اعلام السوق، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (18 شباط 2019)، أن “عدد الاسهم المتداولة في جلسة اليوم، بلغ (555,765,064) سهم، فيما بلغت قيمة الاسهم (283,626,502) دينار”.واضاف، ان “مؤشر اسعار ISX […]

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