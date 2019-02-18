متنبئ جوي يعلق على توقعات “الصيف اللاهب” في العراق

2019/02/18 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الاثنين، أن يكون طقس الصيف المقبل مشابهاً للاعوام السابقة، فيما أشار إلى أن الاحتباس الحراري الذي يعيشه العراق يعود إلى زيادة عدد المركبات وعوامل التصحر التي اجتاحت البلاد.قال عطية، لـ”ناس”، اليوم (18 شباط 2019)، إن “المؤشرات لم تدل لغاية الان على حالة الطقس خلال […]

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