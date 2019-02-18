ألمانيا تحظر تنفيذ شورت سيلنج على سهم

2019/02/18 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قررت هيئة التنظيم المالي في ألمانيا حظر تنفيذ عمليات البيع على المكشوف أو "شورت سيلنج" على سهم "واير كارد" لمدة شهرين، مشيرة إلى أن مخاطر تقلبات السعر الراهنة تضعف من سوق الأسهم الأوسع نطاقاً.





وقالت الهيئة عبر بيان اليوم الاثنين إنه سيتم حظر المستثمرين عالمياً وبشكل فوري من تنفيذ عمليات جديدة من الشورت سيلنج أو زيادة العمليات القائمة بالفعل حتى 18 أبريل القادم.





وتعد تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها حظر الـ"شورت سيلنج" على سهم واحد، حيث يعود ذلك بالذاكرة إلى وقت الأزمة العالمية حينما حظرت هيئة الرقابة عمليات الـ"شورت سيلنج" على 11 سهم شركة مالية.





وعلى مدار الشهر الماضي تحرك سهم "وايركارد" في الاتجاه المعاكس وغير المتوقع بعد سلسلة من التقارير الصحفية عن صحيفة "ذا فايننشال تايمز" والتي زعمت حدوث حالات تزوير وغش في مدفوعات الشركة بوحدتها في سنغافورة.





وفي الوقت نفسه فإن المستثمرين رفعوا من رهاناتهم على أن السهم سينخفض.





ويأتي قرار الجهات التنظيمية في ألمانيا عقب بدء المدعون العامون في ميونخ تحقيقاتهم الخاصة بتلاعب محتمل في السوق.





وكشفت تقارير صحفية في الأسبوع الماضي أن المدعين لديهم معلومات تشير إلى أن منفذي الـ"شورت سيلنج" كانوا على علم مسبق بالوقت الذي خططت فيه "فايننشال تايمز" لنشر أخبار حول "وايركارد".





وبحلول الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت جرينتش صعد سهم الشركة الألمانية بنحو 12.3% إلى 112.15 يورو.





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