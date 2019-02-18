المكاسب القوية تسيطر على سوق العملات الإلكترونية

2019/02/18 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من: سالي إسماعيل

مباشر: سيطرت المكاسب القوية على سوق الأصول المشفرة خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تسجيل عملة إلكترونية قفزة بنحو 50%.





وبحلول الساعة 11:26 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعدت القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات الافتراضية إلى 126.39 مليار دولار مقارنة مع مستوى 120.77 مليار دولار المسجل في تعاملات الأمس.





وفي نفس التوقيت، فإن اللون الأخضر خيّم على قائمة الخمسة الكبار من حيث القيمة السوقية مع صعود قوي لعملة الإيثريوم وفي ظل استمرار ابتعاد البيتكوين كاش عن القائمة.





وارتفعت العملة رقم واحد حول العالم "البيتكوين" بنسبة تزيد عن 2.9% لتصل إلى 3751.2 دولار بقيمة سوقية تبلغ 65.81 مليار دولار.





بينما شهدت عملة الإيثريوم مكاسب بنحو 9.7% لتصل إلى 139.13 دولار وتشغل بذلك المركز الثاني في قائمة الخمسة الكبار.





وفي المركز الثالث جاءت عملة الريبل بارتفاع 2.5% لتسجل 0.3098 دولار يليها عملة "إيه.أو.إس" بالمرتبة الرابعة والتي سجلت 3.01 دولار بزيادة 5.8%.





في حين تذيل القائمة عملة الليتكوين والتي صعدت للترتيب الخامس بعد خسائر البيتكوين كاش، مسجلة ارتفاعاً بأكثر من 2.5% لتصل إلى 44.82 دولار بقيمة سوقية قدرها 2.7 مليار دولار.





يذكر أن عملة البيتكوين كاش والتي تراجعت للمركز السادس شهدت زيادة 6.4% إلى 130.6 دولار لكن قيمتها السوقية بلغت 2.3 مليار دولار لتفشل بذلك في تجاوز الليتكوين.





وفي غضون ذلك، فإن عملة "واكس" الرقمية شهدت زيادة 48.6% لتصل إلى 0.053 دولار بقيمة سوقية قدرها 50.02 مليون دولار لتحل بالمركز رقم 72 وتكون أكبر الرابحين في قائمة أكبر 100 عملة افتراضية من حيث القيمة السوقية.





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