الصين: ضبط 62شخصاً ومصادرة 1.5 مليار دولار في مخالفات مالية

2019/02/18 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ألقت السلطات الصين القبض على 62 مشتبه به خارج البلاد وصادرت أصولاً قيمتها 10 مليارات يوان (1.5 مليار دولار) من 380 منصة تعمل في استثمارات إقراض الأفراد للأفراد المعروف بـ"بي.تو.بي"

وإقراض النظراء أو الأفراد إلى لأفراد أو "بي.تو.بي" هو نوع من الأصول التي يقرضها الأفراد لبعضهم دون الاستعانة بوساطة مصرفية، ويحصلوا في النهاية على رأس المال إلى جانب العوائد.





وقالت وزارة الأمن العام في الصين أمس الأحد، إنهم تمكنوا بنجاح من استحضار نحو 62 مشتبه به من 16 دولة وإقليم من ضمنهم تايلاند وكمبوديا

وأضاف البيان أن المشتبه بهم متهمين في جرائم ذات علاقة بجمع الأموال بطريقة غير شرعية.





وبلغت ذروة تلك النوعية من الاستثمارات في الصين في عام 2015 حيث كان لذلك القطاع نحو 3500 شركة عاملة داخل الصين.





وكان لقطاع الـ"بي.تو.بي" نحو 1.49 تريليون يوان (217.96 مليار دولار) ديون غير مسددة في العام الماضي، وهو مبلغ أعلى من القطاع بأكمله خارج حدود الدولة الآسيوية.





وشددت البيانات على أن التحقيقات الأخيرة وجدت أن العديد من مشغلي استثمار "بي.تو.بي" الاحتياليين أغروا المستثمرين بوعد بالعائدات المرتفعة، لكنهم قاموا بتزوير استثمارات واختلاس أموال.





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