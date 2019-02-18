2019/02/18 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / امانة مجلس الوزراء تتسلم البيان الختامي والمطالب الخاصة بنقابة المعلمين

18/02/2019 15:22:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ،الاثنين ، عن تسلمها صورة عن البيان الختامي والمطالب الخاصة بالنقابة، خلال الزيارة التي أجراها فريق الزيارات الميدانية التابع إلى دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين، بالتزامن مع الإضراب الذي أعلنته النقابة أمس الأحد.

وذكر بيان لأمانة مجلس الوزراء تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "الفريق، أستمع إلى مطالب النقابة خلال لقائه بنقيب المعلمين العراقيين وأمين السر العام وعدد من أعضاء مجلس النقابة، الذين أكدوا أن الإضراب يصب في مصلحة التربية والتعليم، والهدف منه إصلاح وتقويم العملية التربوية في العراق".

وأضاف البيان "تضمنت المطالب، تصحيح وتقويم العملية التربوية، بما يضمن مستقبل زاهر للتلاميذ، وتخصيص قطع أراضي سكنية أو بناء مجمعات سكنية للمعلمين، إضافة إلى منح المعلمين حقوقهم وامتيازاتهم في سلم الدرجات الوظيفية المخصصة لهم".

وأشار الى ان "الفريق، رفع التقرير الخاص بالزيارة، مرفق بالبيان الختامي والمطالب، إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، للنظر فيها، والتوجيه بأخذ اللازم، من قبل الجهات ذات العلاقة".

وكانت نقابة المعلمين العراقيين، بدأت أمس الأحد إضرابا يستمر يومين للمطالبة بإصلاح التعليم ورفع الرواتب وتوفير السكن اللائق.

وأغلقت جميع مدارس العراق أبوابها استجابه للإضراب باستثناء المدارس الخاصة ومدارس إقليم كردستان.

وتتلخص مطالب المعلمين بحسب نقابتهم "إصلاح العملية التربوية، التي تمر بانحدار كبير جداً وهذا ماثبت من خلال التقارير العالمية وإصلاح وضع التلميذ العراقي واصلاح المنهج دعما للمعلمين اضافة الى اصلاح البنى التحتية، وتخصيص موازنة تليق بوزارة التربية والتي من شأنها تطور المعلم من خلال دورات تطويرية حقيقية تليق بالمعلمين والمدرسين على ضوء المناهج التي تم تغيرها، وتوفير السكن الذي كفله الدستور والقانون والتي تنص على توفير سكن للمواطن العراقي ولاسيما المعلم".

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