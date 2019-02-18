2019/02/18 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني قاطعت جلسة مجلس برلمان الاقليم المنعقدة حالياً في اربيل ، بسبب اصرارها على اختيار محافظ لكركوك من حزبها.وجاء هذا الموقف من الاتحاد الوطني بعدما قاطع كتلته في برلمان كوردستان اليوم الاثنين 18 شباط جلسة البرلمان، والذي كان من المقرر ان يشهد انتخاب هيئة رئاسة البرلمان.رئيس كتلة الاتحاد الوطني، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب منصب محافظ كركوك..



الاتحاد الوطني يقاطع اجتماع برلمان كوردستان كركوك ناو.

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